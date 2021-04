AC Mailand : Donnarumma-Erbe: Mike Maignan wäre "ausgezeichnete Wahl" für den AC Mailand

Der Vertragspoker zwischen dem AC Mailand und Gianluigi Donnarumma (22) bringt weiter keine Einigung hervor. Milan schaut sich bereits anderweitig um. Eine Option: Mike Maignan. Der Berater des Keepers preist ihn an.

"Er ist ein Top-Torhüter", sagte Bruno Satin gegenüber Gianluca Di Marzio: "Er wäre eine ausgezeichnete Wahl für Mailand, wenn Donnarrumma seinen Vertrag nicht verlängert."

Maignan von Frankreichs Tabellenführer Lille wird auch bei Borussia Dortmund gehandelt. Ausgebildet wurde er in der Jugendabteilung von Paris Saint-Germain. "Bei Lille hat er sich so sehr verbessert, dass er einer ihrer Leistungsträger ist", so Satin.

Eine billige Lösung wäre Maignan nicht, der 25-Jährige steht noch bis 2022 in Lille unter Vertrag. Als Ablösesumme steht eine Forderung von mindestens 15 Millionen Euro im Raum. Donnarummas Vertrag in Mailand endet in zwei Monaten. Er wird von Juventus Turin umworben.