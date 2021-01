AC Mailand : Douglas Costa: Wiedervereinigung mit Mario Mandzukic?

Milan denkt laut TUTTOSPORT über eine Leihe von Douglas Costa nach. Der Tabellenführer der Serie A soll sich nach dem Brasilianer erkundigt haben.

Die Rossoneri hatten in Mario Mandzukic (34) in der Winter-Transferperiode bereits einen ehemaligen Mannschaftskollegen Douglas Costas aus Juventus-Zeiten verpflichtet. Nun soll noch ein neuer Flügelstürmer her.

Neben Douglas Costa, der bis zum Saisonende von Juve an Bayern München verliehen ist, wird auch Florian Thauvin (Olympique Marseille) als Neuzugang im San Siro gehandelt.