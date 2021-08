AC Mailand : Einigung erfolgt? Tiemoue Bakayoko vor Milan-Rückkehr

Nach seiner einjährigen Stippvisite in der Saison 2018/19 bereitet der AC Mailand offenbar den Rahmen einer Rückkehr von Tiemoue Bakayoko vor.

Nachdem der AC Mailand unmittelbar vor der Verpflichtung von Alessandro Florenzi steht, kündigt sich schon der nächste Deal der Rossoneri an. Milan ist inzwischen auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler und denkt hierbei an Tiemoue Bakayoko.

Laut Sky Sport Italia stehen Milan und Bakayoko unmittelbar davor, sich auf eine erneute Zusammenarbeit zu einigen. Der 27-Jährige hatte bereits in der Saison 2018/19 im Milan-Dress gespielt, war Stammspieler und absolvierte 42 Spiele in allen Wettbewerben.

Bakayokos Vertrag beim FC Chelsea läuft in weniger als einem Jahr aus und momentan gibt es keine Anzeichen, dass er diesen noch mal verlängern wird. In der vergangenen Saison spielte er erneut in der Serie A, der SSC Neapel lieh Bakayoko aus. Für die Partenopei absolvierte der Franzose 44 Pflichtspiele.

Schon im Juli hatte es in englischen Medien geheißen, dass sich Bakayoko wieder an Milan binden möchte. Als Knackpunkt galt da aber noch die Ablöse, die bei rund 24 Millionen Euro liegen soll.