AC Mailand : "Elender Feigling": Zlatan Ibrahimovic kassiert verbale Prügel

Zlatan Ibrahimovic (39) hat den Ärger der Tierrechtsorganisation PETA auf sich gezogen. Der Grund: Ibrakadabra soll 2011 in Südafrika auf Löwenjagd gewesen sein.

"Zlatan Ibrahimovic bezeichnet sich gerne als einen Löwen, wild und stark - doch seine Freude daran, Löwen und andere Tiere niederzuschießen, beweist, dass er ein elender Feigling ist, der sich seinen gewalttätigen Tendenzen hingibt". So lautet das Statement von PETA.

Jagd- und Angelliebhaber Ibrahimovic soll schwedischen Medienberichten zufolge vor zehn Jahren einen Löwen erschossen haben. Haut und Schädel des Tieres sollen schließlich als Trophäe im Haus in seiner Heimatstadt Malmö aufgehangen worden sein.

Der Löwe wurde angeblich in einem Gehege gehalten und für die Jagd freigelassen. Löwen gehören zu den bedrohten Tierarten. In in einigen Regionen Afrikas sind sie laut der Universität Oxford vom Aussterben bedroht.

Ibrahimovic bezeichnet sich gerne als Löwe, sein Rücken ziert ein großes Tattoo einer großen Raubkatze. Um "ein gefangenes Tier in die Enge zu treiben und zu erschießen", benötige man weder Geschick noch Kraft, so PETA.

Und weiter: "Jeder mit Gewissen wäre entsetzt über die Idee, Tiere für einen Nervenkitzel zu ermorden oder ihre Körperteile zur Schau zu stellen - und Ibrahimovic muss dies erkennen und die Trophäenjagd ablehnen."