AC Mailand : Europa League: Giganten-Duell zwischen AC Mailand und Manchester United

Die Rossoneri treten zunächst am 11. März im Old Trafford an, das Achtelfinal-Rückspiel steigt eine Woche später im San Siro. Außerdem bekommt es der FC Arsenal mit Olympiakos Piräus zu tun. Der dritte englische Vertreter, Tottenham Hotspur, tritt gegen Dinamo Zagreb an.

Die Roma muss gegen Schachtar Donezk ran, während es Villarreal mit Kiew und Ajax Amsterdam mit den Young Boys zu tun bekommt. Außerdem treffen Prag auf die Rangers aus Glasgow und Napoli-Bezwinger Granada auf Molde.

Die Achtelfinal-Duelle der Europa League