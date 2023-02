Ex-Serie-A-Star: Milan sollte sich nicht auf Zlatan Ibrahimovic verlassen

Alberto Di Chiara ist nicht überzeugt davon, dass Zlatan Ibrahimovic dem AC Mailand noch mal einen großen Mehrwert bieten kann. "In Italien investieren wir in Spieler am Ende ihrer Karriere, selbst der AC Mailand setzt auf die Genesung von Ibrahimovic, der sich lieber dem Kino hingibt", so das harte Urteil von Di Chiara bei Sportitaliamercato.

Ibrahimovic wird im neuen Asterix-und-Obelix-Film "Die Seidenstraße" zu sehen sein, der demnächst in die Kinos kommen soll. "Ich weiß nicht, ob man ihn als Fußballer bezeichnen kann, man kann nicht hoffen, nur wegen seiner großen Persönlichkeit die Lösung zu finden", so Di Chiara weiter.

Milan kann beim kommenden Heimspiel gegen den FC Turin (Freitag, 20.45 Uhr) wieder auf Ibrahimovic zurückgreifen, der aufgrund einer Kreuzbandoperation seit Juni vergangenen Jahres zwangspausieren musste.