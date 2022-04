Exklusive Meinung? : Ex-Milan-Superstar Kaka sieht italienischen Fußball auf gutem Weg

Der Brasilianer sprach unter anderem mit der Gazetta dello Sport über die Lage in Italien und fand dabei lobende Worte. "Von außen sehe ich, dass Milan zurückkommt, genau wie Inter und Juventus, die in Italien und Europa gut abschneiden. Ich sehe all diese Probleme nicht von außen, aber es gibt immer etwas zu verbessern."

Kaka spielte über sechs Jahre lang für den AC Mailand und wünscht dem aktuellen Tabellenführer der Serie A nur das Beste für das Meisterschaftsrennen. "Viel Glück für den Rest der Saison. Als Milanista hoffe ich, dass Milan den Titel gewinnt." Die Rossoneri haben derzeit drei Punkte Vorsprung vor dem SSC Neapel und sechs vor Titelverteidiger Inter, der jedoch noch ein Nachholspiel absolvieren darf.

Mehr zum Thema