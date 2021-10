AC Mailand : FC Arsenal bietet Alexandre Lacazette Milan zum Kauf an

Der FC Arsenal verfolgt scheinbar die Absicht, Alexandre Lacazette im Januar zu versilbern. Dem Portal Calciomercato.com ist zu entnehmen, dass die Gunners ihren Stürmer dem AC Mailand zum Kauf angeboten haben. Wie die Reaktion der Rossoneri ausgefallen ist, wird nicht überliefert.

Lacazette spielt in den Planungen von Trainer Mikel Arteta keine Rolle mehr, was an seinen niedrigen Einsatzzeiten klar zu erkennen ist. Lacazettes Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, mit einer Verlängerung ist unter anderem aufgrund des mit neun Millionen Euro sehr hohen Gehalts nicht zu rechnen.