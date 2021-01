AC Mailand : Fikayo Tomori heuert in Mailand an - Samuel Umtiti keine Option mehr

Der AC Mailand ist auf der Suche nach einer weiteren Alternative für das defensive Zentrum fündig geworden. Vom FC Chelsea wechselt Fikayo Tomori in die Lombardei.

Fikayo Tomori (23) wird mindestens bis zum Ende der aktuellen Saison für den AC Mailand spielen. Weder die Rossoneri noch der abgebende FC Chelsea haben den Transfer bisher bestätigt. Aber die Serie A hat bereits grünes Licht gegeben.

Wie es von der italienischen Liga heißt, haben sich die Klubs auf ein Leihgeschäft bis Ende der laufenden Spielzeit 2020/21 verständigt. Dem Vernehmen nach besteht außerdem eine Option zum Kauf, die sich auf rund 30 Millionen Euro belaufen soll.

"Er ist ein junger Spieler und hat sich in den letzten zwei Jahren, seit ich mit ihm arbeite, enorm gesteigert, und das wird so weitergehen, und wir werden den besten Weg dafür finden", sagte Chelsea-Trainer Frank Lampard.

So wie es scheint haben die Blues den Zugriff auf Tomori abgegeben. Der Innenverteidiger wechselte schon mit acht Jahren in den Chelsea-Nachwuchs. Aufgrund der hohen Konkurrenzdichte von fünf Innenverteidigern kam er in dieser Saison kaum zum Einsatz.