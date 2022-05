AC Mailand Franck Kessie bestätigt Milan-Abgang - Wechsel zu Barça steht bevor

"Nach fünf Jahren hätte ich nicht hoffen können, diese großartige Erfahrung besser zu beenden", eröffnete der 25-Jährige seinen Instagram-Post - wenige Tage nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft.

Kessie kam 2017 für 32 Mio. Euro von Atalanta Bergamo in die Lombardei. Für die Rossoneri stand er in 223 Partien auf dem Feld und steuerte in diesen Matches 53 Torbeteiligungen bei. Mit seinen Leistungen trug er in dieser Spielzeit zu Milans erstem Scudetto nach elf Jahren bei.

"Eine einzigartige Emotion – wir sind italienischer Meister!", kommentierte Kessie seinen ersten Titel. "Ich bin stolz darauf, dieses herrliche Shirt getragen zu haben und diese Reise mit einigen fantastischen Weggefährten geteilt zu haben." Mit seinen letzten Worten deutet er jedoch an, dass er keine weiteren Trophäen mit den Mailändern sammeln wird. "Danke für alles. Danke euch allen. Euer Präsident."