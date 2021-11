AC Mailand : Franck Kessie fordert das Vierfache seines aktuellen Gehalts

Franck Kessie will sich seinen Status als Shootingstar der Serie A zukünftig fürstlich entlohnen lassen. Wie Gianluca Di Marzio am Dienstagabend bei Sky Italia erzählte, fordert Kessie für die Unterschrift unter einem neuen Vertrag satte neun Millionen Euro netto. Das ist gut das Vierfache seines aktuellen Salärs, das er beim AC Mailand bezieht.

Umgekehrt ist es nicht so, dass sich die Rossoneri nicht um eine Verlängerung bemühen würden. Aktuell liegt dem Team Kessie laut Di Marzio ein Angebot über 6,5 Millionen Euro pro Saison plus Bonuszahlungen in nicht genannter Höhe vor. Es scheint aber so, als würden die Verhandlungen zwischen Milan und Kessie nicht zum Abschluss kommen.