AC Mailand : Frank Kessie rettet Milan einen späten Punkt

Milan geriet am Mittwochabend durch Rodrigo de Paul (68.) in Rückstand. Die Mannschaft von Stefano Pioli konnte ohne die angeschlagenen Hakan Calhanoglu und Zlatan Ibrahimovic nicht zurückschlagen. Erst in der Nachspielzeit gelang die Erlösung.

In der 97. Spielminute war es Frank Kessie, der einen Handelfmeter zum 1:1-Endstand verwandelte. Bereits der achte Elfer-Treffer des Mittelfeldmotors, der Ibrahimovic als ersten Elfmeterschützen abgelöst hatte.