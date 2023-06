Zlatan Ibrahimovic wird emotional: "Der wilde Ritt ist vorbei"

Auf Instagram erinnerte sich Ibrahimovic zunächst an den Anfang seiner langen und facettenreichen Laufbahn. "Mit einem Traum hatte ich begonnen. Einem Traum, der das Unmögliche in 'Ich bin möglich' verwandelte", schrieb der Schwede auf seinem Account.

Zlatan zieht Karriere-Bilanz

Im Anschluss nahm Ibra noch einmal Bezug auf seine Karrierestationen. "Ich wurde in Malmö geboren, wuchs in Amsterdam auf. Wurde weiser in Turin. Wurde ein Löwe in Barcelona. Wurde in Mailand erzogen und habe in Paris neue Perspektiven aufgezeigt bekommen. Habe Durchhaltevermögen in Manchester angesammelt und hatte so einigen Spaß in Los Angeles. Und schließlich Frieden gefunden in meinem neuen Heimatland in Mailand."

Für den AC Milan schnürte Ibrahimovic seit 2020 ein zweites Mal die Fußballschuhe. Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit in der vergangenen Saison gelang es dem Skandinavier, einige Duftmarken zu setzen.