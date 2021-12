AC Mailand : Ex-Barça-Juwel Gerard Deulofeu schwärmt von Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma wurde jüngst von der französischen Sportzeitschrift France Football zum besten Keeper des Jahres 2021 gekürt. Gerard Deulofeu wusste bereits vor Jahren, was der Italiener draufhat.

"Ich habe früher gesehen, was für ein Monster ist, nachdem ich ihn als 16-Jährigen bei Milan im Training und in den Spielen gesehen habe", erklärte der ehemalige spanische Nationalspieler (vier Einsätze) gegenüber The Italian Football Podcast. Er habe den größten Respekt vor Donnarumma. "Es war eine Freude, zusammen mit ihm bei Milan zu sein."

Deulofeu war in der Rückrunde 2016/2017 vom FC Everton an die Rossoneri verliehen. Der ehemalige Jugendspieler FC Barcelona schlug sich hervorragend, sammelte sieben Torbeteiligungen (vier Tore, drei Vorlagen) in 18 Partien.