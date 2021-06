AC Mailand : Gianluigi Donnarumma im Visier von Jose Mourinho

Der AS Rom wirft im Kampf um Gianluigi Donnarumma (22) vom AC Mailand seinen Hut in den Ring. Wie der Corriere dello Sport berichtet, wünscht sich Jose Mourinho eine Zusammenarbeit mit dem italienischen Nationaltorhüter.

Die Giallorossi beendeten die Saison unter Paolo Fonseca nur auf dem siebten Tabellenplatz, das Ziel Qualifikation zur Champions League wurde deutlich verfehlt. Die Römer treten in der neuen Runde nur in der international drittklassigen Conference League an.

Das portugiesische Startrainer übernimmt am 1. Juli das Kommando beim Hauptstadtverein, er unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2024. Mourinhos Auftrag ist klar: Die Roma muss besser abschneiden, als in der vergangenen Spielzeit.

Allerdings bemühen sich auch Juventus Turin und Paris um die Dienste des ablösefreien 22-Jährigen. In Verbindung gebracht wurde der Keeper auch mit dem FC Barcelona.

Neben Donnarumma soll auch Granit Xhaka vom FC Arsenal auf Mourinhos Wunschzettel stehen. Der Ex-Gladbacher schwärmte unlängst in den höchsten Tönen von The Special One." Jeder kennt Mourinho, weiß, was er geleistet hat. Mourinho weiß, wie man Titel holt", so der Schweizer.