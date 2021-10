AC Mailand : Gianluigi Donnarumma: Präsident Scaroni hofft auf friedlichen Empfang in Mailand

Gianluigi Donnarumma hat sich mit seinem ablösefreien Wechsel zu Paris Saint-Germain bei seinem Ex-Verein AC Mailand nicht viele Freunde gemacht. Rossoneri-Präsident Paolo Scaroni hofft, dass Donnarumma am Mittwochabend kein feindseliger Empfang bereitet wird.

"Donnarumma ist ein großartiger Torhüter, der einen großen Beitrag für Milan geleistet hat. Er hat sich dann entschieden, seine Karriere woanders fortzusetzen und die Mailänder Komfortzone zu verlassen. Er hat eine mutige Entscheidung getroffen und ich wünsche ihm alles Gute", sagte Scaroni gegenüber Radio 24 (via Tuttomercatoweb).

Donnarumma läuft am heutigen Mittwoch im Trikot der italienischen Nationalmannschaft im Stadion seines Ex-Vereins auf. Das erste Halbfinale in den Nations League gegen Spanien steht an. Scaroni hofft, dass die Fans im San Siro Donnarumma "mit Gelassenheit empfangen".