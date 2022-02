AC Mailand : Unwürdiger Abschied: Gianluigi Donnarumma tritt gegen Milan nach

In der Nachwuchsakademie des AC Mailand durchlief Gianluigi Donnarumma einst alle Altersstufen. Im vorigen Sommer trennten sich die Wege. Über die Art und Weise seines Abgangs ist Italiens Nummer 1 noch heute erschüttert.

Gianluigi Donnarumma hat sich über seinen Abgang beim AC Mailand beklagt. Aussagen in einem Interview, das er der italienischen Gazzetta dello Sport gegeben hat, legen immerhin den Verdacht nahe, dass er nicht gerade gut auf die Verantwortlichen in Milanello zu sprechen ist.

"Bei Milan habe ich mich immer zu Hause gefühlt. Aber dann wissen Sie, wie es gelaufen ist. Vielleicht geben alle mir die Schuld, ohne zu sehen, was auf der anderen Seite passiert ist", legt Donnarumma los, um anzufügen: "Zusammenfassend kann man sagen, dass der letzte Anruf des Vereins darin bestand, mir mitzuteilen, dass sie einen anderen Torwart eingestellt haben. So ist es also zu Ende gegangen."