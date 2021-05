AC Mailand : Gianluigi Donnarumma verlässt AC Mailand – Nachfolger bereits da

Donnarummas Platz im Kasten des AC Mailand soll indes Mike Maignan (25) einnehmen. Der Torhüter des frischgebackenen französischen Meisters OSC Lille hat sich CALCIOMERCATO.COM zufolge mit Milan auf einen langfristigen Vertrag geeinigt.

Am Dienstag soll er laut Gianluca Di Marzio seinen Medizincheck in Norditalien absolvieren. Sportitalia liefert die Bilder zur Schlagzeile. Darauf zu sehen: Mike Maignan kommt am Flughafen Mailand-Linate an.