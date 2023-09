Große Überraschung: Zlatan Ibrahimovic zurück beim AC Mailand

An Zlatan Ibrahimovic entzündet sich mal wieder eine brandheiße Debatte. Genau so also, wie es der exzentrische 41-Jährige bereits während seiner aktiven Karrieren immer gewollt hat. In den sozialen Medien grassierte ein Bild, das ihn während einer Trainingseinheit bei seinem Ex-Klub AC Mailand zeigt.

Milan freut sich über Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic

Dass Ibrahimovic so schnell zurückkehrt, damit hatte niemand gerechnet – eine große Überraschung. "Ibra sollte eigentlich am Freitag vor dem Derby kommen. Dann hatte er eine plötzliche Verpflichtung", sagte Milans Trainer Stefano Pioli während der Pressekonferenz vor dem Auftakt in der Champions League gegen Newcastle United an diesem Dienstag (18.45 Uhr).

"Es ist aber immer schön für alle, ihn zu sehen. Wir wissen, wie sehr er sich um uns sorgt und wie wichtig er für uns war. Ich hatte das Glück, ihn zu kennen und ihn zu trainieren", freut sich Pioli ungemein über den Besuch, den Ibrahimovic seinen ehemaligen Kollegen abstattete. "Er ist hier immer willkommen, das hat alle gefreut."