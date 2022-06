Serie A Hakan Calhanoglu donnert gegen Zlatan Ibrahimovic: Er ist keine 18 mehr!

Die Serie A hat ihre Pausenunterhaltung gefunden: Nachdem Zlatan Ibrahimovic Hakan Calhanoglu in seinem Buch hart angegriffen hatte, lässt es sich dieser nicht nehmen, einen Konter einzuleiten.

Hakan Calhanoglu reagiert auf die Äußerungen, die Zlatan Ibrahimovic über den türkischen Nationalspieler und ehemaligen Mitspieler des AC Mailand in seinem Buch getroffen hat.

"Ich würde das nicht machen, wenn ich 40 wäre", Ibrahimovic sei schließlich keine 18 mehr, sagt Calhanoglu dem türkischen Tivibu Spor. "Er hat dieses Jahr nichts beigetragen, er hat überhaupt nicht gespielt (23 Spiele, 8 Tore; Anm. d. Red.). Aber er tut alles, um die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zu ziehen." Und die Bucherwähnung? Die "musste" sein, nervt sich Calhanoglu: "Sonst wäre es leer."

Gesänge gegen Hakan Calhanoglu

Ibrahimovic hatte zuvor in seinem neuesten Buch behauptet, dass Calhanoglu nur wegen des Herzstillstands von Christian Eriksen ein Angebot von Inter Mailand erhalten hatte. Bei der Meisterfeier mit Milan forderte Ibrahimovic die Fans dann dazu auf, "eine Botschaft" an den Ex-Kollegen zu schicken. Diese gipfelten schließlich in abwertenden Gesängen.