Hört Zlatan Ibrahimovic auf? Ex-Bayern-Star Luca Toni hofft auf verdienten Abgang

In der letzten Saison fiel der Stürmer bereits immer wieder wegen kleinerer Probleme aus, bevor ihn eine schwerwiegende Knieverletzung sogar an der Teilnahme der Europameisterschaft hinderte. In der aktuellen Spielzeit besetzt Ibrahimovic ebenfalls zu häufig das Lazarett. Am Dienstag verpasst er wegen einer Überlastung seines linken Knies beispielsweise das Derby gegen Inter.