"Krasser Moment": Zlatan Ibrahimovic beeindruckte Milan-Ass Malick Thiaw

Diese Saison hätten ihm wohl nur die wenigsten zugetraut. Malick Thiaw entwickelte sich in seiner ersten Spielzeit in Italien - vor allem nach der Winterpause - zu einer unentbehrlichen Größe in der Defensive des ruhmreichen AC Mailand.

Am Ende der Saison standen für den ehemaligen Schalker, der für fast neun Millionen Euro nach Italien gewechselt war, 24 Partien auf dem Papier. In der kommenden Runde will der 22-Jährige mehr Verantwortung übernehmen: "Ich bin ehrlicher mit mir selbst, auch selbstkritischer. So einen großen Verein wie den AC Milan kennenzulernen war unglaublich."

Ibrahimovic Aura beeindruckt Thiaw

Bei seinem Verein lernte der gebürtige Düsseldorfer auch einen der besten und polarisierensten Profifußballer der Welt kennen. Der Schwede Zlatan Ibrahimovic verbrachte zwar die letzte Saison vor seinem Karriere-Ende aufgrund eines Kreuzbandrisses hauptsächlich in der Reha, aber allein die Anwesenheit einer solchen Sportgröße begeisterte Thiaw.