AC Mailand : Ibrahimovic-Erbe: AC Mailand nimmt einen alten Bekannten ins Visier

Zehn Tore in sechs Spielen – Zlatan Ibrahimovic hat in der laufenden Spielzeit einmal mehr gezeigt, dass Alter nicht vor Leistung schützt. Doch im nächsten Herbst wird Ibrahimovic 40. Ob er sein auslaufendes Arbeitspapier verlängert, steht in den Sternen.

Die Manager des AC Mailand machen daher ihre Hausaufgaben und durchkämmen den Markt nach möglichen Alternativen. Laut TUTTOSPORT ist man beim FC Turin fündig geworden. Andrea Belotti (27) ist das Objekt der Rossoneri-Begierde.

Torino wollte 100 Millionen für Belotti

Der italienische Nationalspieler war bereits vor Jahren ein Thema rund um das San Siro, die hohe Ablöseforderung der Granata (100 Millionen Euro) schreckte die Lombarden allerdings ab.