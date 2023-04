Ibrahimovic-Erbe: AC Mailand nimmt Kontakt zu Schnäppchenlösung auf

Marko Arnautovic trifft zuverlässig

Dass es der 34-Jährige noch drauf, beweist er in der laufenden Spielzeit eindrucksvoll. In 16 Ligaspielen kommt der ehemalige Bremer (2010 bis 2013) auf acht Tore. Allerdings hat Arnautovic seit dem Jahreswechsel mit Verletzungen zu kämpfen, stand im Kalenderjahr 2023 ist dreimal auf dem Feld und blieb jeweils ohne Treffer.

Marko Arnautovic ist in seiner Laufbahn schon weit rumgekommen. Der gebürtige Wiener verließ seine österreichische Heimat 2006 in Richtung Niederlande, heuerte bei Twente Enschede an. Nach Stationen bei Inter Mailand und Werder Bremen zog es den Mittelstürmer 2013 in die Premier League (Stoke City, West Ham United).

Von 2019 bis 2021 verdiente er seine Brötchen in der zahlungskräftigen Chinese Super League, seit knapp zwei Jahren steht er in Bologna unter Vertrag.

Verwendete Quellen

Gazetta dello Sport