Ibrahimovic-Ersatz: AC Mailand nimmt Mittelstürmer mit Gardemaß ins Visier

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport versuchen die Verantwortlichen des AC Mailand, Gianluca Scamacca (24) zurück in die Serie A zu lotsen. Der 1,95 m große Stürmer verließ Italien im vergangenen Sommer in Richtung Premier League.

West Ham United machte bis zu 42 Millionen Euro (36 Mio. plus Boni) Ablöse für den 24-Jährigen locker. Mit nur drei Toren in der Premier League erfüllte Scamacca die Erwartungen von Teammanager David Moyes und den Verantwortlichen der Hammers aber nicht.

Zu allem Überfluss verletzte sich Scamacca Ende Januar schwer am Knie, stand seitdem nicht mehr auf dem Rasen. Sein Vertrag in London ist noch bis 2027 gültig. Der Gazzetta zufolge steht der AC Mailand bereits mit West Ham bezüglich eines möglichen Wechsels des Angreifers in Kontakt.