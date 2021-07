AC Mailand : Italien ruft: James Rodriguez vor Everton-Abgang

Nach dem überraschenden Abgang von Carlo Ancelotti gibt es nichts mehr, was James Rodriguez noch beim FC Everton hält. Der nächste Wechsel bahnt sich an, die Verhandlungen mit dem AC Mailand sind auf einem sehr guten Weg.

Der Kolumbianer hatte einen starken Beginn in Liverpool, zahlreiche Verletzungen brachten ihn jedoch immer wieder aus der Spur. In 23 Ligaspielen kam er dennoch auf ordentliche elf Torbeteiligungen.

James Rodriguez will sich nach einer Saison beim FC Everton offenbar schon wieder verändern. Wie die Marca berichtet, laufen dieser Tage Gespräche mit dem AC Mailand. Der Austausch zwischen den Klubs sei schon weit fortgeschritten, der italienische Vizemeister sei sehr an einem Transfer interessiert.

James scheint mit den Toffees bereits abgeschlossen zu haben. Grund hierfür ist der überraschende Weggang von Carlo Ancelotti zurück zu Real Madrid. Der Trainer bemühte sich im Sommer vergangenen Jahres sehr darum, wieder mit James zusammenarbeiten zu können.

Was den Mailändern in den Verhandlungen zuträglich ist: Als Zweitplatzierter nehmen die Rossoneri in der kommenden Saison an der Champions League teil. Everton qualifizierte sich dagegen nicht für einen internationalen Wettbewerb.