Support für Pioli: Kehrt Zlatan Ibrahimovic zum AC Mailand zurück?

In einer Kolumne der renommierten Sportzeitung Gazzetta dello Sport wurde die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic (42) zum AC Mailand gefordert. Der Schwede wurde nach seinem Karriereende in den vergangenen Monaten bereits mehrmals mit einer Rolle abseits des Platzes bei den Rossoneri in Verbindung gebracht.

Obwohl der AC Mailand in der Serie A derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz nur einen Punkt hinter Lokalrivale Inter Mailand liegt, äußern Fans und Medien in den vergangenen Wochen immer wieder Zweifel an den Führungskompetenzen von Trainer Stefano Pioli (58). Diese Bedenken haben sich durch die jüngsten Niederlagen gegen Juventus in der Liga und PSG in der Champions League nochmals verstärkt.

Pioli hat an Maldini-Entlassung zu knabbern

In einem Artikel der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport wird darauf hingewiesen, dass Pioli nicht nur in seinem Kader noch einige Lücken hat, sondern auch von einem Abgang außerhalb des Platzes betroffen ist. Laut dem Blatt hat der Trainer mit der Entlassung von Klublegende Paolo Maldini (55) als technischen Direktor Anfang Juni zu kämpfen.

Maldini war abgesehen von seinen Aufgaben für die Rekrutierung neuer Spieler auch als Motivator in der Kabine maßgeblich beteiligt und konnte als Milan-Legende den Spielern stets die Wichtigkeit des Klubs vermitteln. Die Gazzetta bringt demzufolge eine Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic in Spiel, dessen Persönlichkeit in der Milan-Umkleide seit seinem Karriereende im Sommer auch vermisst wird.