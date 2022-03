Serie A : AC Mailand will Brahim Diaz fest verpflichten - kommt auch Eden Hazard?

Die Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro erscheint dem Serie-A-Klub jedoch zu hoch. Maldini wird versuchen, diese Summe ein wenig zu drücken. Der Technische Direktor will Real darüber hinaus weder die Chance auf eine Rückholklausel, noch auf eine Gewinnbeteiligung bei einem Weiterverkauf von Diaz gewähren.

Die spanische Sportzeitung AS hat von Maldinis Treffen mit den Verantwortlichen von Real Madrid erfahren. Milan hat Brahim Diaz 2020 für zwei Jahre von den Königlichen ausgeliehen und würde den 22-Jährigen gerne fest in der Lombardei beschäftigen.

Bei all diesen Forderungen muss der Gegenseite natürlich etwas im Austausch geboten werden. Und hier kommen Luka Jovic und Eden Hazard ins Spiel. Real Madrid will die beiden teuren Bankdrücker lieber heute als morgen loswerden.

Laut AS könnte Milan entweder Jovic oder Hazard im Sommer per Leihe ins Giuseppe-Meazza-Stadion lotsen und damit auch die Chancen auf das Geschäft mit Diaz steigern. Der Vertrag von Brahim Diaz läuft in Madrid noch bis 2023.