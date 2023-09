Luka Jovic wollte schon früher zum AC Mailand wechseln

Luka Jovic (25) ist bereits am 1. September 2023 vom AC Florenz zum AC Mailand gewechselt. Die offizielle Vorstellung erfolgte jedoch erst am vergangenen Donnerstag. Bei seiner Präsentation enthüllte der frühere Profi von Eintracht Frankfurt unter anderem, wie lange er um seinen Milan-Transfer zittern musste.

"Es ist eine große Ehre und wirklich befriedigend, für so einen großen Verein zu spielen", schwärmte Jovic zunächst von seinem neuen Klub. "Ich werde alles tun, um dazu beizutragen, die Ziele dieser Saison zu erreichen."

AC Mailand: Luka Jovic benötigt noch Zeit

Nach seinem enttäuschenden Aufenthalt bei Real Madrid schloss sich Jovic im Übrigen erst im Vorjahr der Florentina an. Dort brachte er es in 50 Partien jedoch nur auf 13 Tore und fünf Torvorlagen – zu wenig aus Sicht der Vereinsbosse. Im Sommer ließ man den Angreifer deshalb trotz bestehenden Vertrages ablösefrei ziehen, um das horrende Gehalt des ehemaligen Bundesligastars einzusparen.

In der Lombardei will Jovic derweil an seine starken Leistungen im Trikot von Eintracht Frankfurt, wo er einst zum Star aufstieg, anknüpfen. Auch wenn der Neuzugang laut eigener Aussage vorerst kleine Brötchen backen muss.

"Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich bin körperlich noch nicht bei 100 Prozent und werde daher sehr hart arbeiten müssen, um für die nächsten Spiele bereit zu sein", erklärte Jovic, der bei Milan einen Einjahresvertrag besitzt, der per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden kann.

Verwendete Quellen

Calciomercato