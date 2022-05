AC Mailand Marco Asensio: Milan will Spieler verkaufen, um Transfer zu stemmen

Der AC Mailand hat sich Marco Asensio als Verstärkung für die kommende Saison ausgeguckt. Das Interesse ist offenbar so groß, dass Spieler für den Iberer verkauft werden sollen.

Der AC Mailand hat offenbar eine Möglichkeit gefunden, um den Transfer von Marco Asensio umzusetzen. Nach Angeben des Portals Calciomercato.com rechnen die Rossoneri damit, dass schon bald Angebote für Alexis Saelemaekers eintreffen werden. Zudem soll sich der FC Valencia für Samu Castillejo interessieren.

Die erwähnten Saelemaekers und Castillejo kommen etatmäßig auf dem rechten offensiven Flügel zum Einsatz. Sollten beide verkauft werden, würde nicht nur Ablöse an Milan fließen, sondern gleichzeitig Bedarf für jene Position entstehen.

In der Folge würden Ressourcen geschaffen werden, um Asensio in die italienische Metropole holen zu können. Der 26-Jährige kommt zwar auf zehn Tore in LaLiga, ist aber unter Carlo Ancelotti weit davon entfernt, gesetzt zu sein.