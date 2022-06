Pele, Maradona und Cruyff Marco van Basten nennt die 3 besten Spieler der Geschichte

Lionel Messi hat siebenmal den Ballon d'Or gewonnen. Häufiger wurde niemand als Weltfußballer ausgezeichnet, Cristiano Ronaldo kommt auf fünf goldene Bälle. Doch in den Augen von Marco van Basten zählen weder der Portugiese, noch der Argentinier zu den drei besten Spielern der Fußballgeschichte.

Johan Cruyff, der im Alter von 68 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs, starb, sei ebenso wie Diego Maradona (†60) und Pele (81) "unglaublich" gewesen. Natürlich sei auch Lionel Messi ein " großartiger Spieler, aber Maradona hatte immer mehr Persönlichkeit in einer Mannschaft". Mit Messi ziehe man nicht in den Krieg.