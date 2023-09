Mario Balotelli bietet sich Ex-Klub AC Mailand an: "Ich bin hier"

Mario Balotelli hat noch immer einiges für seinen Ex-Klub AC Mailand übrig. In einem Interview hat der Italiener über die Rossoneri gesprochen und sich Milan-Trainer Stefano Piolo angeboten.

Die Lösung für Balotelli wäre offenbar er selbst. "Ich bin hier", scherzte er lachend. Nach seinem Aus beim FC Sion war der Weltenbummler kürzlich zurück in die Türkei zu Adana Demirspor gewechselt.

In einem Interview mit TVPlay sprach er über Milan und lobte Trainer Stefano Pioli: "Ich mag Pioli. Das Problem mit Milan aktuell ist, dass sie nicht viel hinbekommen, wenn es Leao (Rafael Leao, Anm. d. Red.) nicht gut geht. Milan ist sehr von Leao abhängig."

Den Mailänder Verantwortlichen rät er bei der Suche nach Neuzugängen auf "Spieler mit Persönlichkeit" zu achten. So sei das "San Siro kein Stadion wie die anderen. Nicht jeder kann den Druck in diesem Stadion bewältigen, es ist nicht für alle Spieler geeignet", beschrieb der mittlerweile 33-Jährige, was es braucht, um ein Mailand-Profi zu sein.

Balotelli sieht Inter vor AC Mailand und Juventus Turin

Die einstige italienische Sturmhoffnung hat allerdings nicht nur für den AC, sondern auch für Inter Mailand gespielt. Vergleichen könne man das Inter aus seiner Zeit allerdings nicht mit der heutigen Mannschaft: "Heute ist Inter auf jeden Fall besser. Qualitativ und zahlenmäßig sind sie eine starke Mannschaft", urteilte er.

Vor allem Marcus Thuram scheint es dem in Palermo geborenen Italiener angetan zu haben. Er möge den Ex-Gladbach-Stürmer "viel mehr als Lukaku", auch wenn der Belgier unter Antonio Conte "verheerend" für seine Gegner gewesen sei.

Auch eine Saisonprognose ließ sich Balotelli entlocken. "Inter kann dieses Jahr den Scudetto gewinnen", so der einstige Deutschland-Schreck bei der EM 2012. "Ich sehe sie im Moment vor Juventus und Milan".

Verwendete Quellen

TVPlay