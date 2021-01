AC Mailand : Mario Mandzukic will mit Zlatan Angst verbreiten

Nach über einem halben Jahr ohne Verein schloss sich Mario Mandzukic in dieser Woche dem AC Mailand an. Während einer Pressekonferenz spricht er über die Vorfreude auf seine neue Herausforderung und den Input, den er der jungen Mannschaft geben möchte.

Einen bis zum Saisonende datierten Vertrag paraphierte Mario Mandzukic in dieser Saison, inklusive Option auf eine weitere Spielzeit in Diensten des AC Mailand.

Den jungen Spielern, so sagt er, wolle er einiges mit auf den Weg geben. "Ich bin ein Profi, ich will meinen Job so gut wie möglich machen", sagte Mandzukic, der in den nächsten Monaten zusammen mit Zlatan Ibrahimovic den Oldie-Sturm bilden wird.

Mit dem Schweden-Star hat er einiges vor. "Zlatan und ich haben viele Spiele in den Beinen und wir sind Experten", sagte Mandzukic. "Es ist wichtig, Angst zu verbreiten, die Teamkollegen zu schützen und dann zu kämpfen, so wie es jeder in der Gruppe tut."