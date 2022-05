FC Liverpool Medizincheck geplant: Divock Origi vor Wechsel zum AC Mailand

Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano hat sich Origi für die Unterschrift beim italienischen Meister entschieden. Mündlich soll er sich mit den Rossoneri bereits seit einem Monat einig sein.

In den nächsten Tagen soll die Vereinbarung in Textform gebracht und unterzeichnet werden. Zuvor soll er in Mailand den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Der Termin wurde Romano zufolge für die kommende Woche angesetzt.