AC Mailand auf Shoppingtour: Nach Pulisic sind zwei weitere Stars im Anflug

Erst kürzlich hatte der Champions League-Halbfinalist die Verpflichtung vom Ex-Dortmunder Christian Pulisic (24) eingetütet. Der US-Amerikaner wechselt nach einer durchwachsenen Zeit an der Stamford Bridge vom FC Chelsea in die Modemetropole. Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano beläuft sich die Ablösesummer auf 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Mehdi Taremi und Tijjani Reijnders sollen kommen

Die Rossonerri stehen aber mittlerweile bereits wieder vor den nächsten Deals. Wie Sky Italia berichtet, bahnt sich ein Transfer des iranischen Stürmers Mehdi Taremi (30) an. Sein aktueller Klub FC Porto soll die Forderungen von 25 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro plus Boni heruntergeschraubt haben.

Es sieht stark danach aus, dass Taremi den Kaderplatz von Zlatan Ibrahimović einnehmen wird. Der iranische Mittelstürmer ist seit drei Jahren beim FC Porto, kann auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden und knipste in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend satte 31 Mal.