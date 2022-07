Serie A Milan bei Renato Sanches doch wieder in der Pole Position

Der AC Mailand nimmt im Werben um Renato Sanches offenbar wieder die führende Position ein. Hauptkonkurrent Paris Saint-Germain zögert der Gazzetta dello Sport zufolge mit der Verpflichtung des 24-Jährigen, so dass plötzlich Milan das Rennen wieder anführt.

Was es jedoch festzuhalten gilt: In den letzten Wochen und Monaten waren in dieser Angelegenheit bereits unzählige Richtungsänderungen vermeldet worden. Konkret lief es bisher aber wohl weder in die eine noch die andere Richtung.