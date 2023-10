AC Mailand beobachtet kleinen Bruder von Joao Felix

Der AC Mailand hat ein Auge auf die portugiesischen Jugendspieler Hugo Felix (19) und Joao Rego (18) geworfen. Beide sind in den Juniorenteams von Benfica aktiv und gehen für die Adler in der Youth League an den Start.

Beim 1:1-Unentschieden gegen die Jugendmannschaft der Nerazzurri standen beide Spieler in der Startelf und absolvierten die vollen 90 Minuten. Während Hugo Felix, der grundsätzlich im offensiven Mittelfeld beheimatet ist, als Rechtsaußen spielte, wurde Joao Rego im Sturmzentrum eingesetzt und erzielte den 1:1-Ausgleichstreffer in der 81. Minute.

Beide in Portugals Junioren-Nationalteams

Hugo Felix besticht mit seiner kleinen Körpergröße von gerade mal 1,70 Meter vor allem durch seine feine Technik und darf sich bereits U20 Nationalspieler Portugals nennen. In der laufenden Saison kommt der 19-Jährige in sieben Spielen für die Jugendmannschaften Benficas auf ein Tor und eine Vorlage.

Der 18-jährige Joao Rego, der wie Hugo Felix in der Offensive flexibel einsetzbar ist, durfte sich bereits in der portugiesischen U19 Nationalmannschaft zeigen und erzielte in der laufenden Spielzeit drei Tore und legte eine Vorlage in acht Pflichtspielen für Benficas Juniorenteams auf.

Verwendete Quellen

Tuttosport