AC Mailand : Milan beschäftigt sich mit "neuem Kaka"

Fluminense Rio de Janeiro hat Luiz Henrique in den letzten Jahren seine fußballerische Entwicklung finanziert. Beim brasilianischen Erstligisten ist der Flügelstürmer gesetzt und kommt in 52 Pflichtspielen auf sechs Tore und vier Vorlagen.

In seiner Heimat Brasilien wird der 20-Jährige aufgrund seines Auftretens auf dem Platz mit Größen wie Kaka und Rivaldo verglichen. Milan will die Mehreinnahmen, die durch die Teilnahme an der Champions League erzielt worden sind, im Januar in den Kader investieren.