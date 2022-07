Serie A Milan-Boss bei Charles De Ketelaere zuversichtlich

Die Verhandlungen des AC Mailand bezüglich des Transfers von Charles De Ketelaere (21) werden wohl nicht mehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Am Mittwoch kam es zu einem erneuten Austausch.

Der AC Mailand ist in der Transferangelegenheit Charles De Ketelaere guter Dinge. "Wie ist es gelaufen? Alles gut. Gibt es Vertrauen für einen Abschluss? Immer. Besteht die Absicht, abzuschließen? Wir versuchen es", nahm Vereinsboss Paolo Maldini nach den Sondierungen mit dem FC Brügge kurz Stellung.

Es ist damit zu rechnen, dass in Kürze auch zwischen den Klubs eine Vereinbarung kommuniziert wird. Milan soll ein drittes Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Boni vorbereiten.