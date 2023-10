AC Mailand: Olivier Giroud rechtfertigt sich nach Wutausbruch

Bei Milan-Stürmer Olivier Giroud (37) lagen die Nerven blank, nachdem er in der Schlussphase des Spiels gegen den SSC Neapel beim Stand von 2:2 ausgewechselt wurde. Im Anschluss entschuldigte sich der Franzose bei Trainer Stefano Pioli (58) für seinen Wutausbruch.

Was für einen französischen Rotwein gilt, scheint auch auf Oliver Giroud zuzutreffen: Beide werden im Alter immer besser. Sechs Tore und drei Vorlagen steuerte der inzwischen 37-jährige Mittelstürmer für den AC Mailand in der laufenden Saison bereits bei.

Milan lässt sich nach Giroud-Doppelpack Butter vom Brot nehmen

Auch am Sonntag im Topspiel gegen SSC Neapel war der Franzose direkt präsent und brachte die Rossoneri durch seinen Doppelpack mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang verloren die Mailänder allerdings den Faden und fingen sich zwei Gegentore ein, ehe besagter Giroud in der 81. Minute ausgewechselt wurde.

Giroud nach Auswechslung sauer

Darüber war der Rekordtorschütze der französischen Nationalmannschaft überhaupt nicht erfreut, wie anhand seiner Reaktion unschwer zu erkennen war. Der Stürmer weigerte sich auf die Ersatzbank zu setzen und schaute die Schlussminuten stattdessen auf einer Eisbox.