AC Mailand : Milan holt wohl Paraguay-Juwel im Januar

Der AC Mailand hat sich offenbar ein Talent aus dem fernen Paraguay gesichert. Hugo Cuenca tritt im Januar den Weg in die italienische Modehauptstadt an.

In wenigen Wochen dürfte sich Hugo Cuenca im Trikot des AC Mailand kleiden. Wie unter anderem der für gewöhnlich gut informierte Nicolo Schira berichtet, sind schon alle Details eines Winterwechsels geklärt.

Als Ablöse an Cuencas Heimatklub CD Capiata sollen 400.000 Euro fällig werden. Zudem werden die Paraguayer mit zehn Prozent an einem zukünftigen Weiterverkauf beteiligt. Cuenca ist zunächst in den Jugendmannschaften der Rossoneri eingeplant.