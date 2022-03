Charles De Ketelaere : AC Mailand interessiert sich für "neuen Kevin De Bruyne"

Kevin De Bruyne ist der vermeintlich beste Fußballer, den Belgien je hervorgebracht hat. An einer jüngeren Version des Superstars soll nun der AC Mailand interessiert sein.

Der belgische Fußball hat mit Charles De Ketelaere mal wieder einen aufstrebenden Jungfußballer in den Startlöchern. Der 21-Jährige überragt in dieser Saison beim FC Brügge, kommt als klassischer "Zehner" auf 13 Tore und sieben Vorlagen in 31 Meisterschaftsspielen.

Nach Angaben der Gazzetta dello Sport hat De Ketelaere längst das Interesse europäischer Topadressen auf sich gezogen. Unter anderem sei der AC Mailand an einer Zusammenarbeit mit dem Hochbegabten interessiert. Lazio Rom und Tottenham Hotspur waren in den letzten Wochen ebenfalls als potenzielle Abnehmer gehandelt worden.

