Serie A Milan legt Marcelo konkretes Angebot vor

Der AC Mailand stellt scheinbar Bemühungen an, Marcelo in die italienische Metropole zu holen. Das konkreteste Angebot, so berichtet es die AS, geht momentan vom Italienischen Meister aus.

Dieser soll Marcelo ein Jahresgehalt in Höhe von drei Millionen Euro netto bieten. Besonders angetan soll der 34-Jährige von der Offerte allerdings nicht sein. Marcelo habe kein Interesse daran, für die Hälfte dessen zu spielen, was er bei Real Madrid bekommen hat.

Milan wolle sich aber weiterhin daran machen, eine Einigung zu erzielen und schließt im Zuge dessen nicht aus, das Angebot nachzubessern. Olympique Marseille und viele Klubs aus Brasilien und der Türkei sollen sich ebenfalls für Marcelo interessieren.