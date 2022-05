Serie A Nach Juve-Aus: Milan lehnt Federico Bernardeschi ab

Wo die Zukunft des 28-Jährigen liegt, ist nach aktuellem Stand unklar. Bernardeschis bei Juventus Turin auslaufender Vertrag wird nach fünf gemeinsamen Jahre nicht mehr verlängert. Der Flügelstürmer kam in der abgelaufenen Saison auf zwei Tore und sechs Vorlagen in 36 Pflichtspielen.

Demnach verfolgt das für den Kader verantwortliche Duo Paolo Maldini und Frederic Massara andere Ziele für diesen Sommer. Bernardeschi sei dem neuen Italienischen Meister in den vergangenen Tagen angeboten worden.

In den letzten Monaten gab es Gerüchte über einen vermeintlichen Wechsel in die Premier League. Auch ein Verbleib in der Serie A sollte nicht ausgeschlossen werden.