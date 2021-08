AC Mailand : Milan muss noch lange auf Zlatan Ibrahimovic verzichten

Der AC Mailand wartet gespannt auf die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic. Die Rossoneri müssen sich aber noch länger als erwartet in Geduld üben.

Zlatan Ibrahimovic wird dem AC Mailand noch einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. "Körperlich geht es ihm besser, auch wenn er noch nicht mit dem Rest der Mannschaft zusammenarbeitet", gab Milan-Trainer Stefano Pioli während einer Medienrunde ein Update zur gesundheitlichen Situation des Superstars.

Ibrahimovic hatte sich im Mai während des Spiels gegen Juventus Turin am linken Knie verletzt und musste sich daraufhin einem operativen Eingriff unterziehen. Laut Pioli werden die nächsten Tage zeigen, inwieweit Ibrahimovics Zustand eine baldige Rückkehr in die Spielbetrieb ermöglicht.

"Die nächste Woche wird wichtig für ihn sein, denn dann wird er einen normalen Rhythmus finden und mit dem Ball arbeiten, was ihm bisher gefehlt hat", so Pioli. "Wenn alles so läuft, wie wir hoffen, könnte er nach der Länderspielpause wieder dabei sein."

Ibrahimovic wird Milan also noch mindestens drei bis vier Wochen fehlen, im schlimmste Fall sogar länger. Die Rossoneri sehnen ein Comeback des 39-Jährigen herbei, schließlich geht es nach der Länderspielpause gegen Lazio Rom (12. September) und Juventus Turin (19. September).