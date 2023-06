Milan-Paukenschlag: Paolo Maldini und Frederic Massara müssen gehen

Der AC Mailand wird demnächst eine Entscheidung auf Managementebene treffen: In Paolo Maldini und Frederic Massara müssen die beiden Architekten der jüngeren Erfolge den Verein verlassen.

Der sportliche Bereich des AC Mailand wird umstrukturiert. Wie verschiedene Medien in Italien berichten, zeigen sich Paolo Maldini und Frederic Massara nicht mehr länger für die Kaderplanung der Rossoneri verantwortlich.

Paolo Maldini war seit 2018 in Managementfunktion für Milan tätig - Foto: Marco Canoniero / Shutterstock.com

Es soll zu tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, was in etwa die Budgetplanung für das kommende Transferfenster betrifft. Gerry Cardinale soll zudem das Abschneiden der vergangenen Saison als nicht ausreichend einstufen – Milan wurde als amtierender Meister nur Vierter in der Serie A.

In die Fußstapfen treten werden wohl wieder zwei Entscheidungsträger, die sich mit Milan bestens auskennen. Von Scoutingchef Geoffrey Moncada und dem CEO Giorgio Furlani ist die Rede. Beide werden Milan wohl zunächst durch das kommende Transferfenster führen.