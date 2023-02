AC Mailand: Übernimmt bald Vereinslegende Andriy Shevchenko?

Nur ein Sieg in 2023 und jüngst zwei krachende Niederlage: Stefano Pioli ist trotz seiner Position als Meistertrainer des AC Mailand nicht mehr total von Kritik befreit. Der Name Andriy Shevchenko fällt.

Von sechs Pflichtspielen gewann der AC Mailand im neuen Kalenderjahr erst eines. Das war das Spiel in Salernitana (2:1) gleich zu Beginn. Es folgten viele Enttäuschungen, wie das Aus im Achtelfinale der Coppa Italia gegen Torino (0:1 n.v.), die Niederlage in der Supercoppa Italiana gegen Stadtrivale Inter (0:3) sowie die beiden krachenden Niederlagen in der Serie A bei Lazio (0:4) und am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Sassuolo (2:5).

Die Rossoneri sind nach dieser schwachen Serie auf Platz 5 durchgereicht worden, würden also aktuell nicht mal in der Champions League spielen. Um den Spitzenreiter Neapel in Sichtweite zu bekommen, braucht Milan angesichts der 15 Punkte Rückstand längst ein Fernrohr.

Und Stefano Pioli? Der Meistertrainer der vergangenen Saison soll zwar vorerst nicht zur Disposition stehen. Im Umfeld mehren sich aufgrund der letzten auffallend hohen Niederlagen sowie dem Riesenrückstand auf Neapel die Zweifler.