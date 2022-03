AC Mailand : Milan umgarnt belgischen Überflieger

Paolo Maldini und Ricky Massara, die in Mailand für die Kaderzusammenstellung verantwortlich sind, suchen nach einem Spieler, der im Mittelfeld, im Sturm sowie auf der rechten Außenbahn einsetzbar ist. De Ketelaere entspricht dem ausgeschriebenen Stellenprofil.

Nach Informationen des Portals Tuttomercatoweb.com ist Charles De Ketelaere im kommenden Sommer "eines der heißesten Transferziele" des italienischen Topklubs. Die Rossoneri wollen sich in der Offensive neben Ante Rebic und Rafael Leao breiter aufstellen.

Der Transfer von Marko Lazetic ist schon im Januar unter Dach und Fach gebracht worden. Vier Millionen Euro zahlte der AC Mailand an Roter Stern Belgrad. Willkommen wäre offenbar auch ein Spieler, der in der Talentekategorie schon den nächsten Schritt getätigt hat.

Der 21-Jährige überragt in dieser Saison beim FC Brügge mit zwölf Toren und sieben Vorlagen in 29 Meisterschaftsspielen. Der 1,92 Meter große Linksfuß spielt seit Kindesbeinen an für Brügge und kommt bei der belgischen Nationalmannschaft inzwischen regelmäßig zum Einsatz.