AC Mailand : Milan und Liverpool nehmen Schalkes Malick Thiaw ins Visier

Der AC Mailand sucht nach der schweren Knieverletzung von Simon Kjaer nach einem weiteren Innenverteidiger. Italienische sowie inzwischen auch deutsche Medien berichten von intensiven Gesprächen mit dem FC Schalke 04, bei dem Malick Thiaw das Mailänder Interesse weckt. Sky Italia berichtet außerdem von einer Kontaktaufnahme des FC Liverpool.

Trotz seiner erst 20 Jahre ist Thiaw unumstrittener Stammspieler und hat nach dem Abstieg in Gelsenkirchen eine Führungsrolle übernommen. In der 2. Bundesliga bekam der Innenverteidiger in allen Partien ein Mandat in der Startelf und versäumte in der Gesamtabrechnung lediglich 25 Minuten.