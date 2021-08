AC Mailand : Milan verleiht Mattia Caldara an Serie-A-Aufsteiger

Wie die Rossoneri bekanntgaben, heuert Mattia Caldara bis zum Ende der Spielzeit 2021/2022 bei Aufsteiger Venezia FC an. Venedig sicherte sich zudem eine Kaufoption für den 27-Jährigen.

Caldara war in der in der vergangenen Saison an seinen Ausbildungsverein Atalanta Bergamo verliehen. Milan-Coach Stefano Piloli hat anscheinend keine Verwendung für ihn. Caldaras Anschlussvertrag in der Lombardei ist noch bis 2023 gültig.